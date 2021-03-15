Наряд сестры Майли Сайрус на «Грэмми» высмеяли за сходство с туалетной бумагой

Наряд младшей сестры американской певицы Майли Сайрус Ноа, в котором она появилась на музыкальной премии «Грэмми», стал объектом шуток в сети. Соответствующий материал публикует The Independent.

21-летняя знаменитость вышла на публику в облегающем белом платье в пол бренда Schiaparelli Couture с глубоким декольте. При этом вещь оформлена объемным воротником-мантией, который обрамляет плечи, спину и голову исполнительницы и доходит в длину до колен. «Для меня большая честь надеть это платье», — сказала она журналистке Джулиане Ранчич (Giuliana Rancic) перед церемонией.

Ноа Сайрус Фото: Kevin Mazur / Getty Images for The Recording Academy

Пользователи Twitter высмеяли необычный дизайн наряда и начали сравнивать его с неубранной кроватью, туалетной бумагой, а также со взбитыми сливками. «Ноа Сайрус одета в одеяло», «Ноа Сайрус выглядит как моя неубранная кровать, в которой я смотрю церемонию», «Ноа Сайрус пришла, одетая в скомканный кусок туалетной бумаги, символизирующий 2020 год», — писали они.

В октябре 2020 года Ноа Сайрус выступила на музыкальной премии CMT Music Awards в откровенном наряде и была пристыжена. Она вышла на сцену в комбинезоне из прозрачного материала с аппликацией из страз, выполненной в форме нижнего белья. «Она прямо как ее сестра: должна раздеться, чтобы получить рейтинг... Грустно», — негодовали фанаты.