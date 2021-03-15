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Глава Ставрополья распустил правительство после задержания своего заместителя

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров отправил в отставку правительство региона после задержания своего заместителя Александра Золотарева. Об этом губернатор написал в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, члены правительства продолжают работать с приставками «исполняющий обязанности». Решение о новом составе кабмина пока не принято, отметил губернатор.

«Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет право с него сворачивать. Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди», — объяснил решение о роспуске кабмина Владимиров.

В ночь на 13 марта стало известно, что Золотарева задержали в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться. Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере за покровительство при реализации госконтрактов на строительство больничных корпусов в Ставрополе.

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