В Красноярске задержали начальника отдела полиции. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии.

По сведениям информированного источника «Интерфакс», задержание произвели, когда начальник полиции первого отдела Красноярска получал взятку.

Ранее следователи задержали заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева из-за подозрений во взяточничестве. Региональное следственное управление СК отмечает, что Золотарев был задержан в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться. Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере.