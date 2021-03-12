Замглавы Ставрополья задержали из-за подозрений во взяточничестве

Следователи задержали заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева из-за подозрений во взяточничестве. Об этом сообщает региональное следственное управление СК, передает РИА Новости

Как отмечает следствие, Золотарев был задержан в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться. Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере. В отношении политика возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в декабре 2017 году Золотарев вступил в сговор с замещавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким. После этого он получил взятку в размере 2,5 миллиона рублей от представителя акционерного общества за покровительство при реализации госконтракта по строительству нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе.

В 2018 году чиновники получили от того же юридического лица уже более 15,5 миллиона рублей за покровительство при реализации другого госконтракта, также связанного со строительством больничного корпуса в Ставрополе. В 2019 году взятка составила более 45 миллионов рублей — за покровительство при реализации еще одного похожего госконтракта.