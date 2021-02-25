У российского чиновника во время обыска нашли запрещенную книгу Гитлера

Во время обыска у руководителя управления Росреестра в Курганской области Олега Молчанова следователи нашли запрещенную книгу фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, у чиновника хранилась автобиографическая книга Mein Kampf («Моя борьба», запрещена в России). Она признана экстремистской.

«Наличие дома запрещенной литературы — юридически не является нарушением, но фактически это будет озвучено в суде — это характеризующий личность материал», — пояснил источник.

Адвокат чиновника Надежда Семенова отказалась от комментариев.

Молчанов был задержан 29 января по подозрению в присвоении денежных средств. По данным следствия, с 1 июня 2016 года по 31 декабря 2019 года он присвоил не менее 520 тысяч рублей, которые были предназначены для выплаты премий. Кроме того, Молчанова подозревают в получении откатов в виде 10 процентов от арендной платы за здание, где находится управление.