Врач назвал способ вычислить человека с поддельной справкой о COVID-19

Если введут «ковидные» паспорта, распознать нарушителя, купившего справку о вакцинации или отрицательном тесте, можно будет нажатием одной кнопки. Такой способ вычислить человека с подделкой в беседе с «Комсомольской правдой» назвал врач-инфекционист, педиатр, руководитель клиники «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

Он предостерег от подобных покупок, напомнив, что за это следует уголовное наказание. Врач пояснил, что многие работодатели во время массовой вакцинации потребуют от сотрудников сделать прививку, поэтому люди начнут покупать «липовые» справки.

«Определить подделку очень легко! Если введут все эти ковид- паспорта, они будут в электронной базе. Ведь в них каждый раз потребуется вносить обновленные данные на каждого человека — не только о прививках, но и тестах на антитела», — сказал Тимаков, добавив, что сотрудник таможни сможет вычислить нарушителя одним нажатием клавиши.

Наказание за оборот поддельных документов грозит не только их изготовителям, но и покупателям. Так, по статье 327 УК РФ может быть назначено до полугода лишения свободы.

В декабре в Москве МВД завело уголовное дело о продаже поддельных справок об отсутствии COVID-19. В лаборатории «Гемотест» рассказали о массовой подделке их справок о результатах анализа на коронавирус, которые можно было получить без сдачи анализов.