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Стало известно о занижении смертности от COVID-19 в США

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Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

В США стали все чаще обнаруживать случаи смерти от COVID-19, о которых ранее не сообщалось. О занижении смертности стало известно по итогам сверки данных, передает газета The Wall Street Journal.

В частности, в ходе проверки в штате Огайо было выявлено четыре тысячи дополнительных смертей, а в штате Индиана — около полутора тысяч. Также переучет смертности от COVID-19 провели в штатах Вирджиния, Миннесота и Род-Айленд.

Проблема заключается в том, что власти стремились сообщать о смертях в режиме реального времени, поэтому в статистику не попадали случаи, установленные позже в ходе медицинского освидетельствования. Именно эти «усеченные» показатели использовались для трекеров заболеваемости и смертности правительственных учреждений и Университета Джона Хопкинса.

Ранее Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19. По его словам, за год от коронавируса умерли более 30 тысяч жителей города. Глава города отметил, что от COVID-19 скончались больше ньюйоркцев, чем во Второй мировой войне, Вьетнаме, от урагана Сэнди и в терактах 11 сентября вместе взятых.

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