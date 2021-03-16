Рыбак выловил поедающего редких животных черного амура весом 50 килограммов

В США рыбак поймал черного амура весом 50 килограммов, представлявшего угрозу местной фауне. Об этом сообщается на официальном сайте Департамента по охране окружающей среды штата Миссури.

Джесс Хьюз (Jesse Hughes) из американского округа Осейдж, Миссури, ловил с друзьями сомов, когда ему на крючок попался крупный черный амур. Мужчина признался, что прежде никогда не слышал о существовании этого вида рыб. Позже он изучил информацию в интернете, сделал памятную фотографию с уловом и измерил его.

Представители природоохранного ведомства уточнили, что черный амур считается запрещенным на территории штата инвазивным видом, поскольку эти рыбы поедают редких животных, в частности, находящихся на грани исчезновения моллюсков.

Департамент призывает рыбаков, выловивших черного амура, немедленно связаться с властями. «Благодаря этому наши специалисты могут отследить распространение этого вредоносного вида», — пояснил сотрудник ведомства Эндрю Брэнсон.

Ранее рыболовы из американского штата Флорида поймали варшавского черного окуня огромного размера. Длина рыбы оказалась больше человеческого роста.