Блогерша посмотрела запись с камеры наблюдения около квартиры и испугалась

Пользовательница TikTok с ником @heyitspheebs опубликовала напугавшее ее видео, снятое камерой наблюдения у входа в ее квартиру. За четыре дня ролик набрал более 2,4 миллиона лайков.

В видео девушка показала, как вернулась домой с работы. Затем в ее подъезде появился неизвестный мужчина в кофте с капюшоном, которого @heyitspheebs посчитала преследователем. Он провел у двери блогерши около двух часов, а затем ушел, когда домой вернулся ее бойфренд.

«Дамы! Пожалуйста, будьте осторожны! Возвращаясь с работы, я даже не подозревала, что меня кто-то преследовал», — подписала девушка видео. В другом ролике она рассказала, что передала запись с камеры наблюдения в полицию. Кроме того, блогерша сообщила, что после произошедшего планирует возвращаться домой только вместе со своим бойфрендом.

«Самое страшное — это то, что ты бы ни о чем не узнала, если бы у тебя не было камеры», — написала в комментариях под видео одна из пользовательниц. Многие призвали девушку немедленно обратиться в полицию. Некоторые также посоветовали ей завести собаку.