Россиянка заявила о салоне эротического массажа в здании Минобороны

Жительница Екатеринбурга Маргарита Мурзина обратилась в полицию с просьбой разобраться с салоном эротического массажа в здании Министерства обороны России, где находится ее квартира. Об этом сообщает издание E1 со ссылкой на источник.

По словам женщины, салон, откуда доносятся громкая музыка и шум шагов, находится прямо под квартирой. На замечания сотрудники салона отвечали, что хозяин заведения не разрешает работать без музыки днем. Маргарита неоднократно писала жалобы в полицию, однако те отреагировали не с первого раза, проведя беседу по поводу шума в помещении с уборщицей.

Через некоторое время хозяйка квартиры решила сама пообщаться с собственником квартиры — им оказалось Минобороны России. Салон арендовал у ведомства помещение через субаренду.

Как отметил посредник, соседка выдумала, что в салоне находится публичный дом, чтобы выселить неугодных соседей. Однако в январе полицейские после проверки массажного салона составили протокол по статье 6.11 («Занятие проституцией») КоАП РФ. Кроме того, как выяснилось, в салоне торговали алкогольными напитками.

В Приволжско-Уральском территориальном управлении имущественных отношений Минобороны России заявили, что договор с арендатором расторгнут и салон выселяют «из-за нецелевого использования помещений».