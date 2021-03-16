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Мощный взрыв в Калифорнии попал на видео

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Мощный взрыв произошел в городе Онтэрио, штат Калифорния, во вторник, 16 марта. Об этом сообщает телеканал ABC 7 со ссылкой на Полицейское управление Онтэрио.

Взрыв в районе проспекта Сан-Антонио и улицы Вест-Мэйпл попал на видео. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Военный обозреватель», слышен грохот. Затем из-за жилого дома поднимается столб дыма.

По информации телеканала, от взрыва вылетели окна соседних домов. Полицейское управление и пожарная служба города расследуют инцидент, гражданам посоветовали держаться подальше от этого района.

Ранее в сети появилось видео мощного взрыва в Техасе. Как сообщал телеканал Fox News, в городе Кэмерон поезд, перевозивший нефть, столкнулся с фурой. В результате аварии поезд взорвался. При этом водители обоих видов транспорта выжили и сумели избежать серьезных травм.

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