Голикова указала на проблемы с дистанционным образованием в России

Существуют определенные пробелы в знаниях учеников, которые получали дистанционное образование из-за пандемии, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Было бы странно, если бы я сказала, что все совсем хорошо. Конечно, есть определенные пробелы, есть определенные проблемы в получении этих знаний, которые получались дистанционным способом», — сказала она. Голикова добавила, что проблемы в дистанционном обучении видят учителя и ученики.

Она пояснила, что всероссийские проверочные работы являются индикатором полученных знаний в период пандемии.

Московские школьники с первого по 11 класс вернулись к очному обучению с 18 января.