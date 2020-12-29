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В Минпросвещения рассказали о работе московских школ после новогодних каникул

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Фото: Е. Самарин / mos.ru

Решение о работе московских школ после новогодних каникул будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в городе, однако «настрой такой, чтобы школы открылись». Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его слова приводит ФАН.

«Открытие школ в Москве после новогодних каникул во многом зависит от нас, насколько будут в новогодние праздники соблюдаться меры. (...) Но пока настрой такой, чтобы школы открылись. Но (...) все будет зависеть, конечно, от эпидемиологической ситуации», — сказал министр.

Кроме того, он заявил, что Минпросвещения направило в регионы очередные рекомендации по работе школ во время пандемии коронавируса. Кравцов подчеркнул, что для ведомства важно сохранить качество обучения, несмотря на формат, в котором будут организованы занятия.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предупредил, что перевод на дистанционное обучение подходит только для отдельных классов и регионов, но нельзя отправлять на удаленку сразу все школы. Он также заявил, что решение о закрытии школ и других учебных заведений должно приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в учебном заведении.

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