Названо условие возвращения московских школьников к очному обучению: ученики 6-11 классов смогут вернуться за парты после зимних каникул, если позволит эпидемическая ситуация. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

«Если [эпидемическая] ситуация позволит, — определенная стабилизация уже есть, хотя ситуация непростая, — то и в Москве после зимних каникул 6-11 классы тоже перейдут к очному формату обучения», — сказал министр.

Ранее Кравцов заявил, что Минпросвещения обещает сделать все возможное, чтобы в новом году школьники вернулись к традиционному обучению. По его словам, переход на дистанционное обучение стал вынужденной мерой.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что меры профилактики коронавируса, которые действуют в школах, могут быть продлены.

17 декабря во время ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что онлайн-образование никогда не заменит прямого контакта учащихся школ и вузов с преподавателями. Кроме того, он отметил, что во многих школах возникла проблема при организации онлайн-обучения.