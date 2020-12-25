В Минпросвещения ответили на вопрос о формате работы школ в новом году

Минпросвещения обещает сделать все возможное, чтобы в новом году школьники вернулись к традиционному обучению. Так на вопрос о формате работы школ ответил глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА Новости в пятницу, 25 декабря.

Он подчеркнул, что переход на дистанционное обучение стал вынужденной мерой. «Но мы, еще раз говорю, все сделаем для того, чтобы с нового года вы пришли в свои школы, увидели своих друзей, учителей, учились, получали знания», — заявил министр.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что меры профилактики коронавируса, которые действуют в школах, могут быть продлены. Ограничениями такие меры, как разные входы в школах и термометрия, она отказалась называть, поскольку, по ее словам, именно они позволяют детям посещать школу.

Президент России Владимир Путин заявил, что онлайн-образование никогда не заменит прямого контакта учащихся школ и вузов с преподавателями. Кроме того, он отметил, что во многих школах возникла проблема при организации онлайн-обучения.