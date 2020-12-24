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Названо условие действия закона о дистанционном образовании в России

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Закон о дистанционном образовании в России будет действовать только в условиях ЧС. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС в четверг, 24 декабря.

«В который раз хочу развеять все сомнения оппонентов дистанционного обучения, что этот закон будет регулировать как таковое дистанционное обучение только на случай форс-мажорных обстоятельств, жесткого карантина, пандемии и так далее», — подчеркнула Матвиенко. По ее словам, закон планируется принять в весеннюю сессию.

«Мы изучаем утвержденное Всемирной организацией здравоохранения положение международных медико-санитарных правил, где есть определение понятий "изоляция" и "карантин". (...) Думаю, что на весенней сессии в случае необходимости дополнения нашего законодательства такие законопроекты появятся», — сказала Матвиенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что онлайн-образование никогда не заменит прямого контакта учащихся школ и вузов с преподавателями. Кроме того, он отметил, что во многих школах возникла проблема при организации онлайн-обучения.

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