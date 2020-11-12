Онищенко раскритиковал перевод школ на дистанционное обучение

Перевод на дистанционное обучение подходит только для отдельных классов и регионов, но нельзя отправлять на удаленку сразу все школы, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

Он считает, что решение о закрытии школы и других учебных заведений должно приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в учебном заведении. «Это неверная методика, слишком разная страна, слишком разная интенсивность эпидемического процесса», — сказал депутат.

Ранее Онищенко раскритиковал предложение «Коммунистов России» продлить новогодние праздники на две недели. Такая мера нанесет огромный ущерб здоровью граждан и экономике, отметил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 10 ноября, заявил о новых ограничениях в связи с эпидемиологической ситуацией в столице. Федеральным и частным вузам также рекомендуется перейти на онлайн-формат обучение. Школьникам, которых ранее уже перевели на дистанционное обучение, необходимо свести к минимуму поездки по городу.