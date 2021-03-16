В ДНР оценили число российских граждан в регионе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил число российских граждан в регионе. Об этом он рассказал в интервью «Парламентской газете».

По его словам, на данный момент в ДНР более 224 тысяч человек имеют российское гражданство. Пушилин отметил, что при нынешних темпах выдачи российских паспортов в республике к сентябрю этого года будут жить более 500 тысяч граждан России.

Глава ДНР подчеркнул, что в регионе живут очень патриотичные люди, которым важно иметь возможность принять участие в выборах в Государственную думу. Он добавил, что россияне Донбасса хотели бы, чтобы в ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) были открыты избирательные участки.

Ранее Пушилин сел за руль броневика в Горловке и проинспектировал занятия по боевой подготовке с подразделениями Народной милиции. По его словам, в период обострения, когда Киев ведет к определенным элементам эскалации, нужно на регулярной основе проверять боеготовность наших подразделений.