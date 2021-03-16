Россию обвинили в планировании «очередного вторжения»

Россия может планировать «очередное вторжение», чтобы «восстановить величие СССР». Такую точку зрения выразил журналист Леон Арон в статье для издания Politico, приуроченной к седьмой годовщине референдума о статусе Крыма.

По мнению автора материала, среди потенциальных «жертв» пять государств. Первые три — Грузия, Молдавия и Украина. По словам журналиста, эти государства находятся в стадии «замороженного конфликта», который Москва может попытаться разморозить, используя собственных военных или ставленников внутри этих стран. В качестве четвертой возможной цели «российской агрессии» автор материала назвал Белоруссию, отметив, что она уже является частью Союзного государства. Журналист также допустил присоединение Россией севера Казахстана, где проживает много этнических русских.

Вместе с тем автор отмечает, что эти пять потенциальных войн могут не до конца отвечать амбициям Москвы, поэтому она может попытаться нанести «стремительный и победоносный удар» по восточному флангу НАТО — Эстонии, Латвии и Литве. При таком сценарии, по мнению журналиста, Россия может прибегнуть к гибридной операции, используя спецназ и десант. Целями для нападения при этом могут стать города, где проживает немало этнических русских, например эстонские уезд Ида-Вирумаа и город Нарва или латвийские область Латгале и город Даугавпилс.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.