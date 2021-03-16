Мошенники начали угрожать россиянам судом за отказ взять «бонусы» от государства. Об этом РИА Новости рассказал руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгений Лазарев.

По его словам, злоумышленники стали рассылать гражданам сообщения с информацией о поступлении на счет определенной суммы, являющейся «частью бонусного зачисления по программе поддержки» от государства. Преступники требуют, чтобы затем жертва перешла на их ресурс, который обычно маскируется под государственный сайт, для подтверждения «легитимности» получения такой поддержки, а также ввела свои персональные данные и информацию о банковских картах. Если человек отказывается перейти по ссылке, то мошенники начинают угрожать ему судом и преследованием за незаконное обогащение.

Ранее российские правоохранительные органы сообщили об активизации мошенников на сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях с вакансиями. В полиции объяснили, что преступники обещают предоставить за вознаграждение контакты прямого работодателя, но после получения денег перестают выходить на связь.