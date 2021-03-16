Мошенники нацелились на ищущих работу россиян

Российские правоохранительные органы сообщили об активизации мошенников на сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях с вакансиями. Об этом пишут «Известия».

В полиции объяснили, что преступники обещают предоставить за вознаграждение контакты прямого работодателя, но после получения денег перестают выходить на связь. Выбор мошенников подобных площадок объясняется тем, что в общем массиве настоящих объявлений есть возможность «раствориться и спекулировать на желании граждан устроить свою жизнь».

Опрошенные изданием эксперты утверждают, что объявления с требованием заплатить за контакт работодателя на 100 процентов являются мошенническими. Соискатель всегда должен помнить, что если работодатель в нем заинтересован, то именно компания платит за его поиск, а не наоборот, предупредила независимый эксперт Ольга Глухова.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Человеку для получения удаленной работы предлагают скачать популярные приложения с официальных ресурсов. Однако среди них оказывается одно с вредоносным программным обеспечением.

В январе сообщалось, что 80 процентов россиян сталкивались с ложью в вакансиях работодателей. Наибольшее количество неправдивой информации касалось уровня заработной платы — это отметили 55 процентов респондентов. Кроме того, 37 процентов опрошенных указали на то, что сталкивались с неверной информацией о трудовых обязанностях, а 36 процентов были обмануты условиями труда.

В ноябре 2020 года 15 процентов опрошенных россиян признались, что в некоторых случаях позволяют себе приукрасить резюме. Так, 9 процентов из них скрывают причины увольнения с предыдущего места работы. Еще 7 процентов врут о своих вредных привычках, 6 процентов завышают рабочий опыт. Некоторые респонденты указывают ненастоящий возраст, приписывают себе новые навыки и знания иностранных языков.