Раскрыта новая мошенническая схема c удаленной работой

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Человеку для получения удаленной работы предлагают скачать популярные приложения с официальных ресурсов. Однако среди них оказывается одно с вредоносным программным обеспечением. Оно обеспечивает удаленный доступ к мобильному банку жертвы, раскрывая секретные коды, пишет «Коммерсантъ».

Мошенники под видом работодателя звонят жертве и предлагают привлекательные условия труда, рассказал директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский. Для этого нужно скачать приложение, которое мошенники загрузили уже с вирусом в магазин PlayMarket.

Эксперты отмечают, что новая схема в условиях удаленки может стать массовой. Под удар попадут слои населения, у которых нет полноценной работы, а значит, склонные к риску.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники разработали новую схему обмана россиян, позволяющую обходить системы идентификации. Злоумышленники вынуждают жертву самостоятельно связаться с ними, сбрасывая звонки. Из-за этого системы автоматической фильтрации не помечают их номера как спам.