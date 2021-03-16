Полицейские заставили россиянина производить наркотики для фабрикации дел

В Татарстане полицейские заставили мужчину по фамилии Галиуллин изготавливать наркотики для фабрикации дел. Об этом во вторник, 16 марта, в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По данным издания, минувшей зимой четверо правоохранителей задержали мужчину по статье 228 («Незаконный оборот наркотиков») УК РФ и потребовали производить вещества в их собственной мини-лаборатории. Они собирались фальсифицировать административные и уголовные дела.

В феврале сотрудники полиции склонили мужчину к употреблению. Таким образом они завели на него сначала административное дело, а затем — уголовное.

В ответ на это Галиуллин написал заявление в отдел собственной безопасности МВД по Татарстану. Расследованием занимается Следственный комитета России.