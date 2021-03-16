Увольнение скандального ведущего обрушило рейтинги телешоу

Увольнение скандального британского ведущего Пирса Моргана с телеканала ITV из-за его негативного отношения к Меган Маркл и принцу Гарри привело к обрушению рейтингов утреннего шоу Good Morning Britain. Как сообщает Daily Mail, с каждым днем программу без участия Моргана смотрят все меньше и меньше зрителей.

По данным издания, теперь утренние выпуски набирают менее миллиона зрителей, хотя последний эфир передачи с участием Моргана собрал около 1,15 миллиона зрителей. Отток составил около 255 тысяч человек — последние выпуски смотрели менее 900 тысяч зрителей.

Также отмечается, что последний эпизод с участием ведущего позволил ITV впервые в истории обогнать утреннюю программу главного конкурента — телеканала «Би-би-си». Однако статистика подтвердила, что с тех пор каждый новый выпуск, выходящий по будням, собирает все меньше зрителей. Морган был ведущим Good Morning Britain с понедельника по среду.

Морган уволился после того, как в эфире Good Morning Britain раскритиковал принца Гарри и Меган Маркл. Ведущего возмутили заявления о расизме и давлении со стороны королевской семьи. Об этом пара рассказала в интервью Опре Уинфри для американского канала CBS.

Гарри в общении с Уинфри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Маркл в свою очередь призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе.