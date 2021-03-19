Уволившее скандального ведущего телешоу потеряло почти половину зрителей

Через неделю после увольнения скандального британского ведущего Пирса Моргана с телеканала ITV утреннее шоу Good Morning Britain потеряло почти половину своих зрителей. Как сообщает Daily Mail, программу без участия Моргана смотрят куда меньше, чем последние выпуски с ним.

Ведущий ушел с канала из-за его негативного отношения к Меган Маркл и принцу Гарри. С критикой в адрес пары он регулярно выступал в том числе в эфирах программы. По данным издания, недавний выпуск без Моргана стал самым непопулярным за весь март.

Отмечается, что передачу смотрели около 800 тысяч человек — на 500 тысяч меньше, чем выпуск с участием скандального ведущего. Таким образом проект потерял почти 40 процентов аудитории. На канале ITV при этом заверили, что на самом деле у шоу все равно растет аудитория. По словам представителя, рост составил около семи процентов по сравнению с 2020 годом.

Ранее сообщалось, что увольнение Моргана привело к обрушению рейтингов Good Morning Britain. Утренние выпуски набирали менее миллиона зрителей, хотя последний эфир передачи с участием Моргана собрал около 1,15 миллиона зрителей. Морган был ведущим Good Morning Britain с понедельника по среду.

Морган уволился после критики в адрес принца Гарри и Меган Маркл. Ведущего возмутили заявления о расизме и давлении со стороны королевской семьи. Об этом пара рассказала в интервью Опре Уинфри для американского канала CBS. Гарри вспомнил, как некоторые члены королевской семьи обсуждали цвет кожи первого ребенка Меган. Маркл же сообщила, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе.