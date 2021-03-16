Сотрудника СБУ обвинили в похищении человека в интересах российской компании

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обвинило сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) в похищении человека в интересах российской компании. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным следствия, преступление было совершено в феврале прошлого года в Харькове. Злоумышленник «с целью незаконного обогащения вступил в преступный сговор» с тремя сообщниками. Они похитили экс-главу представительства «одной из финансово-партнерских интернет-сетей российской компании» и потребовали от него 40 тысяч евро и 1,6 миллиона гривен, «которые представители указанной компании ошибочно считали своей собственностью».

Потерпевшему угрожали убийством, насилием и привлечением к уголовной ответственности по сфальсифицированным обвинениям в финансировании терроризма.

Все фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение.