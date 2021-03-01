На Украине задержали дипломатов-контрабандистов с тысячами блоков сигарет

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали на границе с Польшей нескольких бывших и действующих украинских дипломатов, которые незаконно пытались ввезти в страну крупную партию контрабандных товаров, пишет «Интерфакс-Украина».

В преступную группировку, по данным ведомства, входили действующий атташе по консульским вопросам посольства Украины в Польше, его отец, который ранее также работал в дипведомстве, водитель, и чиновник из Закарпатской области.

28 февраля они попытались на служебном автомобиле незаконно ввезти в страну 16 килограммов золота и более 8,8 тысяч блоков сигарет на сумму около 1,5 миллионов гривен (4 миллиона рублей). При себе у них также обнаружили 140 тысяч долларов, около 67 тысяч евро и более 11 тысяч польских злотых.

Отмечается, что предварительно контрабандистам инкриминируется статья о незаконном сбыте подакцизных товаров, однако впоследствии в деле могут появиться новые обвинения. Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, направило в посольство документы об отзыве атташе и его водителя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан отказаться от кофе и хамона ради борьбы с контрабандистами в стране. На встрече с представителями бизнеса он заявил, что в ближайшие два-три года контрабандисты будут усиленно «штормить» страну.