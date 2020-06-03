Зеленский призвал отказаться от кофе и хамона ради борьбы с контрабандой

Президент Украины Владимир Зеленский призвал покончить с контрабандой, для чего на время, возможно, придется отказаться от некоторых товаров, передает УНИАН.

На встрече с представителями бизнеса в Хмельницкой области он заявил, что в ближайшие два-три года контрабандисты будут «штормить» страну.

«Но если мы будем с этим бороться и какое-то время у нас не будет кофе, лосося, хамона – переживем это время, но покажем им, что не будет другого. Нет другого шанса, как сломать им хребет. Или давайте их пропускать», — заявил Зеленский.

Он рассказал, что назначил главой администрации Закарпатской области генерала СБУ Алексея Петрова, которого боятся и «стороной обходят местные большие контрабандисты». Петров провел против них операцию. Они пригрозили, что в области «ничего не будет, никаких продуктов, текстиля, ни кофе, ничего другого». Однако большинству контрабандистов стало понятно, что больше их пропускать не будут. «И это происходит на всех таможнях. Проверка мощностей: кто кого, можем ли мы выдержать, — заявил Зеленский. — Вы такое видели, чтобы какие-то маршрутчики выкручивали руки Национальной гвардии Украины?»

Ранее бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал показухой борьбу с контрабандой в стране.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!