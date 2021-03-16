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Аксенов прокомментировал передачу Крыма Киеву в 1954 году

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Сергей Аксенов
Сергей Аксенов
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Жители Крыма выступили бы против передачи полуострова Украинской ССР в 1954 году, если бы предвидели распад Советского Союза через несколько десятилетий, считает глава региона Сергей Аксенов. Его комментарий приводит РИА Новости во вторник, 16 марта.

«После войны у людей были другие заботы. Если бы кто-то мог предвидеть, что произойдет, уверен, что население и тогда было бы против», — сказал он.

Он пояснил, что тогда переподчинение произошло в рамках одной страны, поэтому люди особой разницы не почувствовали. «Был рубль, можно было ехать без загранпаспорта в любую республику, никаких проблем не было, поэтому люди так к этому и отнеслись», — сказал Аксенов.

Комментируя итоги референдума 2014 года, Аксенов выразил уверенность в том, что крымчане руководствовались восстановлением исторической справедливости.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство высказались за воссоединение с РФ. Киев, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования и считают эту территорию оккупированной. Москва неоднократно заявляла, что процедура голосования соответствовала нормам международного права.

В феврале 1954 года Крымская область перешла из РСФСР в состав Украинской ССР. Инициатором передачи полуострова выступил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.

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