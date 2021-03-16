В Госдуме прокомментировали условие признания Крыма Западом

Признание Запада — не самый важный вопрос для жителей Севастополя и Крыма, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя озвученное депутатом немецкого парламента условие для признания полуострова западными странами. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 16 марта.

«Развитие своей страны и комфортная жизнь в России волнует людей гораздо больше, чем смена курса иностранного истеблишмента», — сказал он.

Белик отметил, что Запад уже тысячу лет проявляет враждебное отношение к России, а политических элит за это время сменилось немало. Он усомнился в возможности кардинального изменения отношения западных элит к РФ. «Наращивание сотрудничества — может быть, дружба — вряд ли», — заключил парламентарий.

Ранее депутат немецкого парламента (Бундестага) Вальдемар Гердт заявил, что для признания Крыма российским потребуется смена политических элит в странах Запада. По его словам, сейчас страны не могут согласиться с российским статусом полуострова, так как после им пришлось бы отказаться от планов расширения НАТО на восток.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, они считают эту территорию оккупированной. Москва настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права, и указывает на голословность обвинений.