Ожидание заказа в баре принесло клиентке почти шесть миллионов рублей

Жительница американского города Фредерик, штат Мэриленд, сыграла в лотерею, пока ждала заказ в баре Belle's Sports Bar & Grill, и выиграла почти шесть миллионов рублей. Об этом сообщает информационный портал UPI.

53-летняя женщина заехала в заведение, чтобы забрать заказанные заранее куриные крылья. В ожидании заказа клиентка решила поучаствовать в розыгрыше Keno. «Я не играю в Keno. Как правило, я покупаю билеты мгновенной лотереи», — отметила она.

Американка вписала в билет несколько дат дней рождения членов семьи, а также случайные числа. Она проверила результаты игры только после того, как получила заказ. Оказалось, билет принес ей 80 тысяч долларов (5,8 миллиона рублей).

На выигранные деньги победительница планирует расплатиться по счетам и отправиться в путешествие в теплые края.

Ранее супружеская пара из американского штата Вирджиния скоротала время в ожидании пиццы, купила лотерейный билет и выиграла миллион долларов (73 миллиона рублей). Они решили потратить выигрыш на покрытие долгов и покупку дома.