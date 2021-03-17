Счетная палата выявила нарушения силовиков почти на 125 миллиардов рублей

Счетная палата (СП) России выявила нарушения силовиков почти на 125 миллиардов рублей за год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет о работе ведомства в 2020 году.

Финансовый объем нарушений и недостатков в сфере обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности в 2020 году составил 124,9 миллиарда рублей.

«В работе направления акцент делается не только на выявлении нарушений и недостатков, объем которых по итогам проведенных в 2020 году проверок составил 124,9 миллиарда рублей, но прежде всего на причинах их возникновения», — уточняется в документе.

В соответствии с отчетом, выявленные нарушения в основном связаны с осуществлением закупочной деятельности (102,7 миллиарда рублей), ведением бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности (8,2 миллиарда рублей). Также СП выявила нарушения, связанные с необеспечением эффективности и результативности использования средств (5,8 миллиарда рублей) и реализацией федеральной адресной инвестиционной программы (5,6 миллиарда рублей). На прочие нарушения пришлось 2,6 миллиарда рублей.

Также Счетная палата (СП) России в своем отчете по итогам 2020 года предупредила россиян о риске нового топливного кризиса. Помимо этого, ведомство выявило, что в 2020 году работникам медицинских организаций за борьбу с пандемией и оказание помощи пациентам с коронавирусом было недоплачено более 330,6 миллиона рублей.