После нападения коров бывшая учительница провела восемь дней в коме

Бывшая учительница из британского графства Дербишир рассказала о нападении коров, после которого она провела в коме восемь дней. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Стадо напало, когда 63-летняя Пип Пикок (Pip Peacock) гуляла с собакой. Ее сбили с ног, а затем принялись лягать и топтать. «Я пыталась звать на помощь, но не было голоса, — вспоминает она. — Я закрыла голову руками и стала повторять 23-й псалом: "Господь — Пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим". Я чувствовала полный покой, поскольку из-за своей веры не боюсь смерти».

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Пип Пикок спасли женщина и двое мужчин, проходившие мимо. Они отогнали коров и вызвали экстренные службы. К тому времени ребра бывшей учительницы были сломаны в 34 местах, также у нее имелись серьезные раны на ногах, порваны связки плеча и сломаны ключица и палец. Ее собака погибла.

Женщину доставили в больницу на вертолете и погрузили в искусственную кому. Для восстановления ее грудной клетки потребовалась хирургическая операция, во время которой были установлены 17 титановых пластинок. Женщину вывели из искусственной комы лишь спустя восемь дней, после чего она провела в больнице еще две недели.

Хотя с тех пор прошло около полутора лет, Пип Пикок часто мучают боли. В 2021 году она решила пройти тысячу миль (1609 километров), чтобы собрать деньги в помощь воздушной скорой помощи и таким образом отблагодарить своих спасителей.

В 2018 году сообщалось, что в английском графстве Восточный Сассекс коровы убили пожилого мужчину, который гулял с собаками. Когда стадо бросилось к ним, он попытался спасти питомцев и погиб под копытами.