Агрессивная корова устроила полицейскую погоню с вертолетом

В Германии агрессивная корова сбежала с фермы и устроила дебош. Об этом сообщает издание UPI.

Корова весом более 590 килограммов сбежала с фермы, расположенной в административном округе Нижняя Франкония, земля Бавария, вечером в субботу, 19 октября. Фермеру не удалось поймать парнокопытное своими силами: оно повалило его на землю. В результате владелец животного получил незначительные травмы и вызвал на помощь полицейских.

Полицейские пустились в погоню за беглянкой на нескольких автомобилях и вертолете. Пока корова была в городе, она разрушила теплицу, сломала скутер и повредила полицейскую машину. Спустя четыре часа преследователям удалось загнать парнокопытное в тупик, окружив его автомобилями. Ветеринар выстрелил в животное двумя дротиками с транквилизатором. Врач утверждает, что дозы лекарства хватило бы, чтобы успокоить слона. После этого корову вернули на ферму.

Ранее сообщалось, что в английском графстве Сассекс стадо коров убило 87-летнюю женщину. По словам очевидцев, животные напали на Хилари Адэйр (Hilary Adair), когда она выгуливала пса.

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