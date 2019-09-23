Стадо коров насмерть затоптало пенсионерку

В английском графстве Сассекс стадо коров убило 87-летнюю женщину. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Нападение произошло 7 января, однако расследование по делу завершилось только 20 сентября. По словам очевидицы Бриони Дилламор (Bryony Dillamore), пасшиеся коровы разъярились и атаковали Хилари Адэйр (Hilary Adair), когда она выгуливала пса. Британка пыталась подняться, однако животные становились более агрессивными.

Дилламор немедленно вызвала скорую. Пенсионерку в критическом состоянии доставили на вертолете в лондонскую больницу Святого Георгия. Врачам не удалось ее реанимировать. Спустя неделю Адэйр скончалась от полученных травм. Согласно следствию, ее смерть наступила в результате несчастного случая.

В ходе расследования выяснилось, что 6 января те же коровы травмировали Рейчел Томпсон (Rachel Thompson), ее супруга Карла (Carl) и собаку. Мужчине удалось спасти семью, избив животных палкой. Управляющий скотом Эдвин Брукс (Edwin Brooks) связался с пострадавшими и заверил, что «взял ситуацию под контроль».

После смерти Адэйр стадо коров вывезли в другой район. Брукс подчеркнул, что животных держат вдали от людей.

Ранее сообщалось, что в английской деревне Блетчингли, графство Суррей, владелица фермы пострадала от нападения агрессивной коровы, пытавшейся защитить новорожденного теленка. Предположительно, нападение произошло, когда женщина зашла в загон для скота.

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