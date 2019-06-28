Украденная корова убила своего вора

В индийском штате Карнатака украденная корова убила мужчину. Об этом сообщает издание The Star.

50-летний индиец по имени Говиндаппа (Govindappa) украл корову у одного из фермеров. Проехав с животным два километра, он попытался загнать его в грузовик, однако корова ударила его в пах. От полученной травмы мужчина скончался.

На следующее утро местные жители нашли тело Говиндаппы на окраине села. Вскрытие также подтвердило, что причиной смерти стал удар в пах.

В начале апреля сообщалось, что в английской деревне Блетчингли, графство Суррей, владелица фермы пострадала от нападения агрессивной коровы, пытавшейся защитить своего новорожденного теленка. В результате инцидента британка получила серьезные травмы груди и ног.

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