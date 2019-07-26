Беглые яки чуть не забодали прохожего

В американском штате Массачусетс на туриста напали яки. Об этом сообщает Associated Press.

Турист встретил яков во время похода в районе водохранилища Беархоул. Они показались ему неопасными, поэтому мужчина приблизился к ним. Когда до быков оставалось меньше двух метров, один из них наклонил голову, фыркнул и бросился на путешественника. Затем к погоне за человеком присоединились остальные яки.

В результате инцидента никто не пострадал. Поймать животных удалось лишь к следующему утру. Полиция выяснила, что они сбежали с соседней фермы. Их вернули хозяину, который поместил их в более надежный загон.

Яки — крупные тибетские животные, относящиеся к роду настоящих быков. Длина рогов дикого яка может достигать 95 сантиметров.

В начале апреля сообщалось, что в английской деревне Блетчингли, графство Суррей, владелица фермы пострадала от нападения агрессивной коровы, пытавшейся защитить новорожденного теленка. В результате инцидента она получила серьезные травмы груди и ног.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!