Выступавшая перед королями женщина в 99 лет продолжила танцевать каждый день

Британская танцовщица и фигуристка в 99 лет продолжает танцевать каждый день, несмотря на преклонный возраст. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В начале мая Динки Флауэрс (Dinkie Flowers) исполняется 100 лет. В оставшееся до юбилея время долгожительница будет три раза в неделю делать упражнения по 45 минут и совершать три 20-минутные прогулки. Таким образом она надеется привлечь внимание публики к объявленному ею сбору средств в пользу британской Национальной службы здравоохранения.

Динки Флауэрс танцевала с трех лет, затем занялась фигурным катанием и гастролировала по всему миру с представлениями на льду. В 1952 году ее выступление посмотрел принц Филипп, после чего ей прислали королевское благодарственное письмо. Вскоре фигуристка отправилась в Ирак, чтобы учить семью иракского короля кататься на коньках. Позднее Флауэрс преподавала в детской танцевальной школе, а в последние годы давала уроки танцев прямо в своем гараже.

В феврале сообщалось о смерти 100-летнего британца Тома Мура, собравшего миллионы фунтов стерлингов для врачей, борющихся с коронавирусом. Чтобы привлечь пожертвования, он 100 раз обошел свой сад с помощью специальных ходунков.