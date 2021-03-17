Воспитательница пожертвовала пятилетней подопечной свою почку

Воспитательница в американском штате Миссури пожертвовала пятилетней подопечной свою почку. Об этом сообщается на сайте радиостанции WOKV.

В 2019 году Робин Мах (Robin Mach) начала обучать Кейли (Kayleigh), которой сейчас пять лет. В феврале воспитательница пожертвовала девочке свою почку.

Мать девочки Дезире Кьюледж (Desiree Kulage) рассказала, что ее дочь родилась на 26-й неделе беременности (в норме беременность длится около 38 недель) и провела около 160 дней в отделении интенсивной терапии для новорожденных. Девочка страдала от частичной слепоты, у нее была ослаблена иммунная система, а ее печень отказывала. Из-за этого ей требовалось по 11 часов перитонеального диализа ежедневно.

Сейчас Кейли весит всего 11 килограммов. До октября пересадка почки ей была противопоказана, так как девочка не достигала необходимых параметров по росту и весу. Когда девочка набрала нужную массу, Мах поняла, что может помочь ей.

«Я хотела, чтобы у Кейли была нормальная жизнь и она могла ходить в школу», — подчеркнула женщина перед операцией по пересадке почки.

3 февраля врачи успешно пересадили Кейли почку в ходе шестичасовой операции.

Кьюледж заявила, что ждет не дождется, когда ее дочь сможет, наконец, искупаться в океане или бассейне, или даже принять ванну, так как раньше водные процедуры были болезненными для девочки из-за катетера. Теперь все это позади.

«Мах ведет себя так, как будто просто отвела Кейли в спа-салон и накрасила ей ногти. Она делает вид, что ничего особенного не произошло. Я просто не знаю, как благодарить ее. Все, что я могу говорить, — спасибо!» — подчеркнула мать девочки.

Ранее сообщалось, что житель американского города Нэшвилла, штат Теннесси, подарил свою почку матери на день рождения. До этого ей три года приходилось проходить процедуру диализа.