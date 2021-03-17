Описано будущее нефти

Восстановление спроса на нефть до докризисного уровня произойдет не раньше 2023 года. Об этом говорится в прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА), который описывает будущее энергетического рынка.

В прошлом году спрос на сырье оказался почти на девять миллионов баррелей в сутки ниже уровня 2019 года. Аналитики считают, что к 2026 году он может достичь 104,1 миллиона баррелей в сутки, что на 4,4 миллиона больше уровня 2019 года. Наибольший вклад в восстановление этого показателя внесут Китай и Индия.

Однако спрос на нефть может больше никогда не восстановится до показателей, которые были до пандемии, из-за последствий кризиса в сочетании с переходом на низкоуглеродные источники энергии, отмечают эксперты.

Россия к 2026 году может увеличить добычу нефти на 0,7 миллиона баррелей в сутки (до 11,3 миллиона), говорится в прогнозе. В МЭА также отметили, что участники сделки ОПЕК+ в феврале исполнили свои обязательства на 112 процентов.

Ранее ОПЕК улучшила прогноз спроса на нефть в 2021 году. Ожидается, что он увеличится на 5,9 миллиона баррелей в сутки (до 96,27 миллиона). Это на 100 тысяч баррелей больше, чем прогнозировалось ранее.