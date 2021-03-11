Продажи российской нефти рухнули

Экспорт нефти из России в январе в денежном выражении упал на 42,8 процента по сравнению с прошлым годом (до 5,708 миллиарда долларов), физический экспорт рухнул до 15,849 миллиона тонн (минус 27,1 процента), следует из данных Федеральной таможенной службы.

Продажи нефтепродуктов увеличились на 6,7 процента (до 12,319 миллиона тонн), но в денежном выражении они сократились на 19 процентов (до 4,415 миллиарда долларов). Физический экспорт бензина снизился на 29,8 процента, а дизельного топлива — на 7,1 процента. При этом поставки электроэнергии выросли на 43 процента.

В целом внешнеторговый оборот России в январе упал на 8,7 процента по сравнению с прошлым годом (до 43,4 миллиарда долларов). Экспорт сократился на 14,9 процента, а импорт вырос на три процента.

Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков заметил признаки перегрева на нефтяном рынке. Он считает, что в долгосрочной перспективе стоимость сырья может опуститься до 45 долларов за баррель. Объем нефтегазовых доходов России рухнул на 2,3 триллиона рублей в 2020 году (или на 30,4 процента). Их доля в общем объеме доходов уменьшилась с 39,3 до 28 процентов.