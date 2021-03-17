Выбравшаяся из бедности с помощью интимных снимков девушка показала новое фото

Жительница Австралии, выбравшаяся из бедности с помощью интимных снимков, снялась в откровенном платье и порадовала поклонников. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном в сети кадре 21-летняя Анна Пол (Anna Paul) позирует в платье золотого цвета длины мини с глубоким декольте. Вырез на груди изделия частично обнажает грудь героини. Ее образ дополнили серьги, кольца и браслеты.

Подписчики Пол восхитились ее внешним видом в комментариях. «Ты такая горячая, просто королева», «Это платье было сшито для тебя», «Потрясающе», «Надеюсь, это платье выдержит напряжение в области груди», «Ты доверяешь прочности этого наряда сильнее, чем я доверяю мужчинам», — писали фанаты.

По словам блогерши, несколько лет назад ее семье приходилось «сводить концы с концами», проживая в старом фургоне на 30 долларов (две тысячи рублей) в неделю. «Мы росли без денег. Мы много чего не могли себе позволить, но наша семейная жизнь всегда была такой прекрасной, что это не имело большого значения», — поделилась австралийка.

Девушка начала продавать откровенные снимки на онлайн-платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. В настоящий момент героиня является одной из самых популярных моделей сервиса и проживает в особняке стоимостью 100 000 долларов (7,3 миллиона рублей).

В августе Анна Пол раскрыла правду снимков, на которых она демонстрировала свою мнимую роскошную жизнь. Она регулярно рассказывает подписчикам о том, как сумела разбогатеть, несмотря на то, что выросла в бедной семье. Однако поклонники нашли старый снимок девушки из первого класса самолета, а также несколько фото, на которых она демонстрирует вещи и украшения люксовых брендов. Они обвинили блогершу во лжи, заявив, что она никогда не знала бедности.