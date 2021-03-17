Россиянин побывал в «абхазской Припяти» и поделился впечатлениями

Российский турист отдохнул в Абхазии и посетил город-призрак Акармара, который сравнивают с украинской Припятью. Своими впечатлениями от поездки он поделился в блоге не платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественник заметил, что, как только попал в Акармару, «с трудом мог поверить», что на территории города когда-либо жили люди, так как большинство зданий выглядели заброшенными и полуразвалившимися.

В действительности оказалось, что в некоторых домах все еще есть жильцы: в помещениях горели лампочки, были застеклены окна, а на балконах сушилось белье. «Мне удалось пообщаться с одним из местных. Он рассказал, что люди продолжают жить в этих домах, потому что у них просто нет другого жилья. Чтобы туристы их не беспокоили, они пишут всякие предупреждения», — сообщил автор блога.

При этом некоторые городские постройки оказались крайне ветхими: путешественников предупреждают, что находиться внутри них опасно. Вдобавок в городе нет магазинов, больниц, школ, центрального водоснабжения и газа — только электричество, которое собственноручно провели местные жители.

«Мы встретили женщину, которая живет в Акармаре всю жизнь. Она рассказала, что раньше это было прекрасное место. Сейчас они выживают только за счет натурального хозяйства и небольших денег, которые удается выручить с продажи продуктов туристам», — заключил блогер.

10 марта сообщалось, что российский турист, отдохнувший в Абхазии, пообедал в ресторане, расположенном в самом центре Сухума и известном среди местных жителей еще с советских времен. В первую очередь отдыхающих поразило число посетителей в кафе — почти все места в нем были заняты, а также тематический интерьер. Кроме того, цены показались автору материала «нереальными»: к примеру, порция лобио стоила 50 рублей, а форель на гриле — 110 рублей за 100 граммов.

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