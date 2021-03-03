Россиянин выяснил у жителей Абхазии их отношение к русским и поделился выводами

Российский турист, отдохнувший в Абхазии, поинтересовался у местных жителей, что они думают о русских, и выяснил отношение к ним. Соответствующими выводами он поделился в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам блогера, утверждение о том, что абхазам нужны от россиян деньги, верно «и на политическом уровне, и на сугубо личном». Так, большинство опрошенных им людей честно отвечали, что Россия является дружественной страной, так как оказывает финансовую помощь, а вдобавок многие сами просили у отдыхающего денег.

«Люди понимают, что русские — это источник денег. Причем не на уровне государства, а именно в частном порядке», — заявил автор материала. К примеру, местный рыбак якобы в шутку потребовал от него платить за съемку со словами «русский, дай денег», а торговка медом и вином на трассе, как и многие другие продавцы и гиды, отметила, что основные ее клиенты — россияне.

Путешественник при этом подчеркнул, что никакого негатива в свой адрес не заметил — наоборот, столкнулся лишь с проявлением настоящего гостеприимства «от чистого сердца», и добавил, что подобного отношения к туристам не встречал очень давно.

«Отношение к русским в Абхазии нормальное. Хочу процитировать нашего гида, слова которого лучше всего описывают положение дел в республике: "Если ты адекватный турист и не "жестишь", то все будет нормально. В Абхазии надо уважать законы и старших, тогда все будет хорошо"», — подытожил он.

18 февраля сообщалось, что туристка из России отдохнула в дорогом четырехзвездочном отеле Абхазии и призналась, что от отпуска у нее остались двоякие впечатления. Путешественница остановилась в отеле «Аквамарин» в Старой Гагре. Три ночи на двоих с включенным завтраком обошлись ей в 17 тысяч рублей. Девушка отметила, что отель находится на пустыре, что сильно ее смутило.