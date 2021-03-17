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ГИБДД проведет масштабные рейды по всей России

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

ГИБДД проведет во всех регионах России специальные масштабные рейды по выявлению водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также тех, кто не имеет водительского удостоверения и документов на машину, пишет портал Car.ru.

Тщательная проверка коснется таксистов, должников по алиментам, кредитам и ЖКХ. Особое внимание полицейские уделят автомобилистам, которые выезжают на встречную полосу и используют нелегально установленное газобаллонное оборудование.

Мероприятия пройдут от Крыма до Камчатки. Вместе с сотрудниками ГИБДД будут работать судебные приставы и представители антинаркотических подразделений, возможно привлечение ОМОН.

Ранее сообщалось, что в 2020 году долги россиян по штрафам ГИБДД суммарно увеличились почти на миллиард рублей — с 10,4 до 11,3 миллиарда рублей. Средний размер долга по штрафам превысил 830 рублей.

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