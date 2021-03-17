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В СПЧ оценили желание россиян вернуть смертную казнь

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Александр Точенов
Александр Точенов
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Запрос в обществе на возврат смертной казни появляется из-за громких судебных дел и выхода на свободу опасных преступников. Так желание россиян об отмене моратория оценил ответственный секретарь по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Точенов, передает РИА Новости.

Точенов добавил, что возвращать такую меру наказания пока не надо. По его словам, некоторые вещи требуют серьезного наказания, но надо придерживаться общепринятых мировых ценностей.

«Но совершенно ее исключать нельзя... [Сейчас меры] лишения свободы должны соответствовать тем статьям, где предусматривается смертная казнь», — сказал Точенов.

Он подчеркнул, что об отмене моратория на смертную казнь говорить рано, потому что судебная система не везде работает гладко и происходят ошибки, поэтому надо сделать так, чтобы не было сбоев и невиновные не лишились бы жизни.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, согласно которому россияне хотели бы отменить мораторий на смертную казнь (два процента), ужесточить наказание за коррупцию (семь процентов), отменить ЕГЭ ( пять процентов) и уменьшить налоги (шесть процентов).

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