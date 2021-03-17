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Россияне захотели вернуть смертную казнь

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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Россияне хотели бы отменить в стране мораторий на смертную казнь, ужесточить наказание за коррупцию, отменить ЕГЭ, а также уменьшить налоги. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, сообщает РИА Новости.

Согласно данным исследования, если бы опрошенные граждане были на месте советника президента России, то они бы посоветовали главе государства уменьшить налоги и изменить налоговую систему (шесть процентов респондентов) и отменить мораторий на смертную казнь (два процента).

Также россияне выступили за принятие законов, ужесточающих наказания за взяточничество (семь процентов), направленные на развитие страны (шесть процентов) и отменяющие ЕГЭ (пять процентов). При этом более половины 63 процента респондентов затруднились ответить.

Всероссийский опрос был проведен 12 марта. В нем приняли участие 1,6 тысячи жителей страны в возрасте от 18 лет.

Смертная казнь в России не отменена. Как наказание она указана в пяти статьях Уголовного кодекса, однако с 1997 года действует мораторий на ее применение.

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