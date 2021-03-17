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МИД прокомментировал заявления США о вмешательстве России в выборы

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Заявления разведки США о вмешательстве России в выборы — информационный вброс, который ничем не подкреплен. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

«Там нет ничего другого, кроме рассуждений в духе того, что, по всей видимости, за некими действиями, которые не устраивают американскую сторону, стоят структуры, имеющие отношение к России», — считает дипломат. По его мнению, в работе американского госаппарата «давно произошла подмена понятий»: доклады подгоняют под заранее заданные установки.

Рябков также прокомментировал возможное введение новых санкций против Москвы. Он подчеркнул, что теперь это «норма жизни» Вашингтона, к которой российская сторона относится, как к плохой погоде. Замглавы МИД напомнил, что подобные истории происходили десятки раз, начиная с 2011 года.

16 марта разведка США опубликовала доклад, в котором обвинила Россию и Иран во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Вашингтон обвиняет Москву в попытках поддержать переизбрание экс-президента Дональда Трампа, дискредитировать лидера Штатов Джо Байдена и «посеять рознь» в американском обществе. При этом Иран также якобы «предпринимал попытки повлиять на выборы в США» и пытался не допустить победы Трампа. В связи с этим США уже анонсировали санкции против стран.

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