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Стало известно о взрыве на противолодочном корабле в закрытом российском городе

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Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В закрытом городе Фокино в Приморском крае произошел взрыв при выгрузке торпед и мин с большого противолодочного корабля. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, взрыв произошел 10 марта, однако о нем стало известно только сейчас. Что послужило причиной взрыва, пока неизвестно. Предположительно, ЧП не связано с нарушением технологического процесса выгрузки боеприпасов или нарушением мер безопасности — эпицентр взрыва находился на плавучем кране, перемещавшем груз.

После взрыва начался пожар, произошло обрушение стрелы крана на борт корабля. Семь человек получили повреждения разной степени тяжести, часть из них отравились, предположительно, продуктами горения либо нервно-паралитическим веществом. Кроме того, из-за пробоины от падения крана в трюм начала поступать вода, возникла угроза опрокидывания и затопления корабля.

Известно, что к расследованию подключилось краевое управление ФСБ России.

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