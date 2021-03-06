На российском нефтезаводе произошел пожар

На нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева в Ярославской области произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщение о возгорании на НПЗ поступило в 20.00 субботы, 6 марта. Прибывшие на место ЧП пожарные выяснили, что загорелись два резервуара с нефтепродуктами объемом 600 кубометров.

Пострадавших нет. Угрозы разлива нефтепродуктов не было.

Сейчас пожар потушен. Спасатели приступили к проливу конструкций.

Ранее 6 марта сообщалось, что в результате прорыва подводного нефтепровода на реке Обь в районе Нижневартовска произошел ранее взрыв и начался пожар, огнем охвачена территория в 1 000 квадратных метров. На выгорание нефтепродуктов потребуется около 12 часов. Позднее пожар на замерзшей реке сняли на видео.