Россия
 
Последние новости
Оценены масштабы аварии со взрывом на Оби
Путин выразил соболезнования в связи со смертью литературного критика Курбатова
Косторная объявила о возвращении к Тутберидзе и объяснила уход от Плющенко
Москвичей предупредили о метели и гололедице 
Европейской стране пришлось отправлять больных COVID-19 к соседям
Греция продлила разрешение на въезд для россиян
Пожар на Оби сняли на видео
Эксперт объяснил сокрытие материалов по делу сбитого «Боинга» MH17
Доктор Мясников рассказал об опоясывающем его лишае
Новости партнеров
Прослушать новость

На российском нефтезаводе произошел пожар

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

На нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева в Ярославской области произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщение о возгорании на НПЗ поступило в 20.00 субботы, 6 марта. Прибывшие на место ЧП пожарные выяснили, что загорелись два резервуара с нефтепродуктами объемом 600 кубометров.

Пострадавших нет. Угрозы разлива нефтепродуктов не было.

Сейчас пожар потушен. Спасатели приступили к проливу конструкций.

Ранее 6 марта сообщалось, что в результате прорыва подводного нефтепровода на реке Обь в районе Нижневартовска произошел ранее взрыв и начался пожар, огнем охвачена территория в 1 000 квадратных метров. На выгорание нефтепродуктов потребуется около 12 часов. Позднее пожар на замерзшей реке сняли на видео.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пожар на Оби сняли на видео
Пожар на НПЗ «Лукойла» в Ухте локализован
Загорелся один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов